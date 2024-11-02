Стала известна погода на День народного единства в Ростове-на-Дону

Добавим, в целом по региону ночью обещают от 0 до −5, а при прояснениях до −8 градусов, днем — от 0 до +5, по югу до +8 градусов. Местами возможны небольшие и умеренные осадки с мокрым снегом, на дорогах — гололедица. Ветер в среднем составит 8−13 м/с, иногда он может подниматься до 15−20 м/с, а в Приазовье до 24 м/с.