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Стала известна погода на День народного единства в Ростове-на-Дону

4 ноября в Ростове-на-Дону ожидаются осадки и сильный ветер.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в День народного единства, 4 ноября, ожидаются осадки с довольно сильными порывами ветра, сообщают синоптики.

— Ночная температура воздуха сохранится в пределах от 0 до −2 градусов, днем ожидается +5−7. Также днем возможен дождь. Ветер будет западным и юго-западным 8−13 м/с, временами с порывами до 18−23 м/с, — говорится на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Добавим, в целом по региону ночью обещают от 0 до −5, а при прояснениях до −8 градусов, днем — от 0 до +5, по югу до +8 градусов. Местами возможны небольшие и умеренные осадки с мокрым снегом, на дорогах — гололедица. Ветер в среднем составит 8−13 м/с, иногда он может подниматься до 15−20 м/с, а в Приазовье до 24 м/с.