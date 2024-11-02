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В выходные омских автомобилистов ждут массовые облавы

Госавтоинспекция Омской области предупредила, что в воскресенье, 3 ноября 2024 года, наряды ДПС проведут рейд «Трезвость».

Источник: SuperOmsk.ru

«Мероприятие пройдет в форме сплошных проверок. Его цель — предупреждение дорожно-транспортных правонарушений, в том числе с участием водителей, управляющих транспортными средствами с признаками опьянения», — рассказали в ведомстве.

Силовики также напомнили, что за управление транспортом в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрено лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. А за повторное вождение в нетрезвом виде грозит уже уголовное наказание.

ГИБДД