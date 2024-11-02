В выходные омских автомобилистов ждут массовые облавы

«Мероприятие пройдет в форме сплошных проверок. Его цель — предупреждение дорожно-транспортных правонарушений, в том числе с участием водителей, управляющих транспортными средствами с признаками опьянения», — рассказали в ведомстве.
Силовики также напомнили, что за управление транспортом в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрено лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. А за повторное вождение в нетрезвом виде грозит уже уголовное наказание.