В Омске завершился сезон электросамокатов

Компания Whoosh объявила о закрытии очередного сезона электросамокатов. В ближайшее время самокаты увезут с улиц города до весны. Пока самокатов ещё находится на улицах, но их уже нельзя арендовать, они заблокированы.
Ранее мы сообщали, что 15 октября служба кикшеринга Whoosh сняла блокировку с электросамокатов. Желающие воспользоваться этим транспортом могут это сделать ещё какое-то время.
Ограничения вводили в связи с ухудшением погоды, снега и гололёда. В этот период передвигаться на электросамокатах небезопасно, поэтому на них дистанционно устанавливается блокировка.