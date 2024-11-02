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В Омске завершился сезон электросамокатов

Самокаты убирают с улиц города.

Источник: Аргументы и факты

Компания Whoosh объявила о закрытии очередного сезона электросамокатов. В ближайшее время самокаты увезут с улиц города до весны. Пока самокатов ещё находится на улицах, но их уже нельзя арендовать, они заблокированы.

Ранее мы сообщали, что 15 октября служба кикшеринга Whoosh сняла блокировку с электросамокатов. Желающие воспользоваться этим транспортом могут это сделать ещё какое-то время.

Ограничения вводили в связи с ухудшением погоды, снега и гололёда. В этот период передвигаться на электросамокатах небезопасно, поэтому на них дистанционно устанавливается блокировка.