МАРТ признал рекламу сети магазинов «Соседи» неэтичной

Государственная инспекция по защите прав потребителей и противодействию монополизации рассмотрела коллективное обращение о рекламе игрушек «Трэшики» в торговой сети «Соседи» и признала ее неэтичной, заявили в пресс-службе ведомства. Об этом сообщает БЕЛТА.