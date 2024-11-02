МАРТ признал рекламу сети магазинов «Соседи» неэтичной

Инспекция установила, что реклама нарушает общепринятые нормы морали и нравственности. В частности, использование жаргонных слов, связанных с мусором и туалетом, считается неприемлемым в белорусском обществе. Один из персонажей был назван «Помоич».
В результате рекламодателю ООО «ЛибретикГрупп» (торговая сеть «Соседи») выдано предписание об устранении нарушения законодательства о рекламе. Предписание исполнено — в торговых точках и интернете прекращено размещение ненадлежащей рекламы.
Инспекция напоминает торговым организациям (рекламодателям) и блогерам (рекламораспространителям) о недопустимости использования бранных и жаргонных слов в рекламе и при проведении рекламных мероприятий. За размещение неэтичной рекламы предусмотрена административная ответственность в виде штрафа:
— для физических лиц — от 5 до 10 базовых величин (от Br145 до Br290);
— для индивидуальных предпринимателей — от 10 до 25 базовых величин (от Br290 до Br725);
— для юридических лиц — от 20 до 50 базовых величин (от Br580 до Br1450).