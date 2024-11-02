Пермский «Молот» одерживает четвертую победу подряд, обыграв казанский «Барс»

В пятницу, 1 ноября, «Молот» принимал на своем льду казанский «Барс». Начали молотобойцы не важно, и после первого периода гости вели со счетом 0:2. Во втором периоде пермякам удалось отыграть две шайбы, но и противник не думал сдаваться — на перерыв команды ушли со счетом 3:2 в пользу «Барса». В последнем периоде хоккеисты «Молота» собрали всю волю в кулак и благодаря мощнейшей поддержке болельщиков вырвали победу. Матч закончился со счетом 4:3.