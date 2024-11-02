Личинки опасного паразита обнаружили в турецких лимонах на Кубани

В порту Новороссийска задержали большую партию фруктов, поступивших из Турции. В цитрусовых обнаружили личинки средиземноморской плодовой мухи, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
В грузе 11,1 тонн лимонов нашли вредителя. Специалисты решили обеззаразить партию цитрусовых, а затем пропустить ее на территорию РФ.
Средиземноморская плодовая муха является одним из наиболее опасных и вредоносных видов паразитов. Она повреждает плоды более 200 видов растений, включая абрикос, яблоню, сливу, черешню, томат и другие. Личинки питаются плодами, вызывая их преждевременное опадение.
Повреждение кожуры мухой при яйцекладке приводит к развитию плесени и гниению плодов. Известны случаи, когда этот вредитель уничтожал от 80 до 100 процентов урожая винограда, персиков, абрикос, груш и овощей.