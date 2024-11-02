В Уфе завершение ремонта улицы Пугачева отложено до 2025 года

В Уфе отложили завершение реконструкции улицы Пугачева. Участок от улицы Геофизиков до улицы Бородинской в Кузнецовском затоне будет отремонтирован до 2025 года. Об этом предупредил глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов.
Ранее сроки сдвигались не раз. Изначально работы должны были завершить к 25 ноября 2023 года, затем даты были отодвинуты до 30 июня 2024 года. Причиной изменения сроков Нурдавлятов называет не до конца решенный вопрос по выкупу у собственников помещений под снос.
Напомним, стоимость проекта оценена в 1,1 млрд рублей.
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