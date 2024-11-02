Историческая часть казанского зооботсада закроется до весны

На закрытой территории содержатся животные, способные переносить холод: алтайские маралы, пятнистые олени, рептилии, бурые медведи Фома и Маша, хищные птицы и другие. Для поддержания их здоровья с первыми морозами рацион становится калорийнее и делится на более частые приемы пищи. Вольеры утепляют, включая инфракрасные лампы для птиц, а копытные обитатели получают укрытия. Животным, готовящимся к спячке — бурым медведям и енотам-полоскунам, — перед зимовкой обеспечивают усиленное питание для накопления жира.