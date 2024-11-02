4 ноября в Казани изменятся схемы движения автобусов №№ 22, 28, 28а, 89

В Казани 4 ноября временно изменятся схемы движения четырех автобусных маршрутов. В этот день в центре города пройдет крестный ход — от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви — по случаю праздника Казанской иконы Божьей Матери.
Как сообщает Комитет по транспорту города, с 7:00 и до завершения мероприятия автобусы №№ 22, 28, 28а, 89 будут курсировать по следующей схеме.
Автобусы № 22 в прямом направлении поедут по Кремлевской дамбе — площади Тысячелетия — ул. Лево-Булачной — ул. Пушкина — ул. Горького — ул. Николая Ершова, далее по маршруту. В обратном направлении автобусы проследуют по ул. Карла Маркса — ул. Пушкина — ул. Право-Булачной — площади Тысячелетия — Кремлевской дамбе и далее по маршруту.
Автобусы № 28 будут курсировать по схеме: ул. Карла Маркса — ул. Пушкина — ул. Право-Булачная — площадь Тысячелетия — Кремлевская дамба, далее по прежнему маршруту.
Автобусы № 28а поедут через Кремлевскую дамбу — площадь Тысячелетия — ул. Лево-Булачную — ул. Пушкина — ул. Горького — ул. Николая Ершова и далее по маршруту.
Автобусы № 89 в прямом направлении будут следовать по ул. Карла Маркса — ул. Пушкина — ул. Право-Булачной — площади Тысячелетия — Кремлевской дамбе, затем по прежней схеме. В обратном направлении автобусы поедут по Кремлевской дамбе — площади Тысячелетия — ул. Лево-Булачной — ул. Пушкина — ул. Горького — ул. Николая Ершова, далее по маршруту.
Напомним, в этот же день в столице Татарстана временно ограничат движение транспорта. Также в канун праздника перекроют ул. Миславского (от ул. К. Маркса до ул. Большой Красной). На этом же участке ограничат стоянку транспортных средств.