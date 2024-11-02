Аксенов: бархатный сезон в Крыму удался

Сергей Аксенов заявил об успешном бархатном сезоне в Крыму. У себя в Telegram-канале он сообщил, что в сентябре-октябре в республике отдохнули почти 1 миллион туристов.
«Удался и бархатный сезон: за два осенних месяца у нас отдохнуло порядка миллиона человек, что на 6% выше прошлогоднего уровня», — сообщил глава Крыма.
По его данным, средняя загрузка коллективных средств размещения в октябре составила 46%. Это на треть больше, чем в октябре 2023 года.
Глава Крыма также отметил, что с начала этого года Крым посетили почти 6 миллионов туристов, а спрос на отдых во время зимних праздников возрос вдвое.