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Аксенов: бархатный сезон в Крыму удался

Власти в Крыму завили об успешном бархатном сезоне.

Источник: Комсомольская правда

Сергей Аксенов заявил об успешном бархатном сезоне в Крыму. У себя в Telegram-канале он сообщил, что в сентябре-октябре в республике отдохнули почти 1 миллион туристов.

«Удался и бархатный сезон: за два осенних месяца у нас отдохнуло порядка миллиона человек, что на 6% выше прошлогоднего уровня», — сообщил глава Крыма.

По его данным, средняя загрузка коллективных средств размещения в октябре составила 46%. Это на треть больше, чем в октябре 2023 года.

Глава Крыма также отметил, что с начала этого года Крым посетили почти 6 миллионов туристов, а спрос на отдых во время зимних праздников возрос вдвое.

туризм и отдых