Белорусские полярники отправились в Антарктиду

Как ранее рассказал начальник экспедиции Алексей Гайдашов, она продлится до середины апреля 2025 года, таким образом, будет немного короче предыдущих. Среди основных задач — реализация заданий государственной программы по исследованию полярных районов Земли. В числе основных направлений исследований — биология, микробиология, физика атмосферы, сейсмология, метеорология в разрезе понимания глобальных изменений климата, процессов, происходящих на планете.
В планах и монтаж нового объекта Белорусской антарктической станции, который был изготовлен в этом году. Это пятисекционный комплекс кают-компании — место для общения, приема пищи с санитарно-гигиеническим отсеком. Намечено также дальнейшее совершенствование сети электроснабжения, энергоснабжения станции.
Белорусские полярники также продолжат расширять географию научных исследований, то есть так называемую зону научного интереса Беларуси в Антарктике. Например, во время предыдущей, 16-й экспедиции состоялось два похода белорусских полярников по ледовому континенту.
В этом году в Антарктиду отправились 14 человек. В составе экспедиции как специалисты с опытом работы в Антарктиде, так и новички. В числе участников — научные сотрудники НАН Беларуси (Республиканского центра полярных исследований, НПЦ по биоресурсам, Института природопользования, Института физики им. Б. И. Степанова), БГУ, Белгидромета и других организаций страны.