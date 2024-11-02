Белорусские полярники отправились в Антарктиду

В этом году в Антарктиду отправились 14 человек. В составе экспедиции как специалисты с опытом работы в Антарктиде, так и новички. В числе участников — научные сотрудники НАН Беларуси (Республиканского центра полярных исследований, НПЦ по биоресурсам, Института природопользования, Института физики им. Б. И. Степанова), БГУ, Белгидромета и других организаций страны.