«Похороны будут 5 ноября», — сказала она.
Причина смерти не называется.
Актриса сыграла бабушку Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Кроме того, она снималась в сериале «Реальные пацаны», «Вампиры средней полосы-2», «Универ. 10 лет спустя», «Кулагин и партнеры», «Интерны» и других.
Умерла актриса из сериала «Слово пацана» Лидия Ильина
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Актриса Лидия Ильина скончалась на 78-м году жизни, сообщила ее дочь Екатерина в комментарии изданию Аргументы и Факты.
«Похороны будут 5 ноября», — сказала она.