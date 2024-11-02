Умерла актриса из сериала «Слово пацана» Лидия Ильина

«Похороны будут 5 ноября», — сказала она.



Причина смерти не называется.



Актриса сыграла бабушку Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Кроме того, она снималась в сериале «Реальные пацаны», «Вампиры средней полосы-2», «Универ. 10 лет спустя», «Кулагин и партнеры», «Интерны» и других.