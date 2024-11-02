На берег Черного моря отправятся отдыхать 150 детей из Красноярска

В частности, внимание будет уделено детям участников Специальной военной операции: в 2024 году впервые для них город организовал отдых в южных регионах. В 2025 году проект продолжится. Отдыхать на моря поедут 150 ребятишек. Кроме того, детям участников СВО, пропавших без вести, предоставят материальную поддержку в размере 50 тысяч рублей.