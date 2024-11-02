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На берег Черного моря отправятся отдыхать 150 детей из Красноярска

На социальную поддержку населения Красноярска бюджет выделит 603 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

Комиссия по соцполитике Горсовета рассмотрела проект программы «Социальная поддержка населения города Красноярска» на ближайшие три года. И рекомендовала принять эту программу на сессии городских депутатов. В совокупности на ее реализацию в наступающем 2025 году будет выделено из бюджета 603 миллиона рублей.

Все социальные направления расходов сохранены в новой программе: бесплатное молоко детям, подписка на городскую газету, обустройство могил ветеранов Великой Отечественной войны, помощь пенсионерам в ремонте жилья, компенсация затрат на электроотопление и так далее.

В частности, внимание будет уделено детям участников Специальной военной операции: в 2024 году впервые для них город организовал отдых в южных регионах. В 2025 году проект продолжится. Отдыхать на моря поедут 150 ребятишек. Кроме того, детям участников СВО, пропавших без вести, предоставят материальную поддержку в размере 50 тысяч рублей.