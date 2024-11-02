В ФНЦ биоразнообразия ДВО РАН объяснили замедление прироста дальневосточных елей

В классическом представлении обновление в темнохвойных лесах юга российского Дальнего Востока происходит за счет массового выпадения деревьев (так называемых массовых распадов), а весь цикл развития елово-пихтового леса занимает 120 лет. Ранее считалось, что в таком лесу ель формирует одновозрастные поколения. Как показали современные исследования, в ненарушенном елово-пихтовом древостое за последние почти 250 лет не происходило массовых распадов древостоя, что вдвое больше указанного до этого срока. За все это время выявлены лишь частичные распады, то есть процесс постепенной замены старых деревьев на новые, без формирования одновозрастные поколения. Одновременно среди взрослых деревьев могут быть особи с разницей в возрасте от 200 до 70 лет.