В ФНЦ биоразнообразия ДВО РАН объяснили замедление прироста дальневосточных елей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Прирост аянских елей, растущих на юге Дальнего Востока, замедлился вследствие изменения климата. Ожидается уход еловых лесов, в которых ведутся рубки, на более высокие и северные склоны, сообщили ТАСС в пресс-службе консорциума «Российские инновационные технологии мониторинга углерода» — «Ритм углерода».
«Мы предполагаем, что уменьшение прироста ели аянской может быть связано не с динамическими процессами в древостое, а с изменением климатических условий. Ранее мы уже доказали, что ель аянская негативно реагирует на повышение максимальных температур воздуха. Учитывая место исследования, связываем снижение прироста ели именно с этим фактором. Таким образом, при дальнейшем потеплении климата мы ожидаем постепенный сдвиг границы слово-пихтовых лесов вверх по высоте над уровнем моря и уход таких лесов на северные, высокие и влажные склоны», — заявил старший научный сотрудник лаборатории лесных экосистем Федерального научного центра (ФНЦ) биоразнообразия Дальневосточного отделения (ДВО) РАН Александр Омелько, чьи слова приводятся в сообщении.
Исследование, несмотря на его научную направленность, имеет важное практическое значение. Ель аянская на Дальнем Востоке является одним из основных видов, участвующих в лесозаготовке. Сокращение ареала этого вида под действием климатических изменений может оказать значительное влияние на лесозаготовительную отрасль региона.
Ученые из ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН провели исследования ненарушенного елово-пихтового леса, работая над задачами консорциума «Ритм углерода» по созданию Российской системы климатического мониторинга. Цель работ состояла в том, чтобы понять, насколько разработанная в 1981 г. схема развития таких лесов подтверждается, заметны ли какие-либо отклонения от нее и с чем они связаны. Развитие лесов происходит не хаотично, а по своим закономерностям и имеет определенную цикличность. Длительность циклов зависит от продолжительности жизни основных древесных пород. Но развитие лесов в современном мире все чаще начинает корректироваться быстрыми климатическими изменениями и в задачи ученых входит теперь необходимость выяснить их влияние на дальнейшее развитие лесов.
О массовом распаде древостоя.
В классическом представлении обновление в темнохвойных лесах юга российского Дальнего Востока происходит за счет массового выпадения деревьев (так называемых массовых распадов), а весь цикл развития елово-пихтового леса занимает 120 лет. Ранее считалось, что в таком лесу ель формирует одновозрастные поколения. Как показали современные исследования, в ненарушенном елово-пихтовом древостое за последние почти 250 лет не происходило массовых распадов древостоя, что вдвое больше указанного до этого срока. За все это время выявлены лишь частичные распады, то есть процесс постепенной замены старых деревьев на новые, без формирования одновозрастные поколения. Одновременно среди взрослых деревьев могут быть особи с разницей в возрасте от 200 до 70 лет.
«Это очень важный момент, который подтверждает устойчивость ненарушенных лесов к массовым катастрофическим распадам, например, под влиянием ветра. То есть если мы говорим о необходимости поддержания устойчивой лесной среды, смягчающей негативное влияние климатических изменений, то мы должны говорить о сохранении ненарушенных лесов», — считает автор исследования старший научный сотрудник лаборатории лесных экосистем ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Ольга Ухваткина.