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Группа «Алиса» отменила концерт в Новосибирске из-за низкого интереса

По той же причине концерты были отменены в Перми и Екатеринбурге.

Источник: НДН.ИНФО

Рок-группа «Алиса» отменила концерты тура «Гойда» в трех российских регионах, в том числе и в Новосибирске. Об этом рассказали в Telegram-канале коллектива. Так, концерты в Новосибирске, Екатеринбурге и Перми перенесли на апрель из-за низкой продажи билетов.

«Смеем предположить, что мероприятия типа “хиты, лучшее, любимое…” и т. д. прокатили бы у вас с большим энтузиазмом, но, простите, по заказам не играем. Так что — одна сплошная “Гойда”. В прямом и переносном… Не хотите — не надо», — сказано в сообщении.

Также было отмечено, что в случае, если билеты продолжат продаваться плохо, концертов в этих городах не будет. Ранее мы писали о том, что место новой солистки «Ленинграда» займет Instasamka.

Екатерина Павлюх.

музыка