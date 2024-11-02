Группа «Алиса» отменила концерт в Новосибирске из-за низкого интереса

«Смеем предположить, что мероприятия типа “хиты, лучшее, любимое…” и т. д. прокатили бы у вас с большим энтузиазмом, но, простите, по заказам не играем. Так что — одна сплошная “Гойда”. В прямом и переносном… Не хотите — не надо», — сказано в сообщении.