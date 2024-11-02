Группа «Алиса» отменила концерт в Новосибирске из-за низкого интереса

Рок-группа «Алиса» отменила концерты тура «Гойда» в трех российских регионах, в том числе и в Новосибирске. Об этом рассказали в Telegram-канале коллектива. Так, концерты в Новосибирске, Екатеринбурге и Перми перенесли на апрель из-за низкой продажи билетов.
«Смеем предположить, что мероприятия типа “хиты, лучшее, любимое…”
Также было отмечено, что в случае, если билеты продолжат продаваться плохо, концертов в этих городах не будет. Ранее мы писали о том, что место новой солистки «Ленинграда» займет Instasamka.
Екатерина Павлюх.