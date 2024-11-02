IT-специалист Горшков: GigaChat помогает в продвижении по карьерной лестнице

«Бывают более сложные случаи, когда люди приходят к нейросети за помощью. Иногда люди работают несколько лет в компании на одной позиции и не понимают, почему их не повышают. Так вот GigaChat может дать ответ и на такой вопрос. Причем он укажет, на что обратить внимание, чтобы дальше продвигаться по карьерной лестнице», — заявил Горшков.