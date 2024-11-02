Юрий Шалабаев: «Техника работает в штатном режиме»

Мэр отметил, что еще вчера перед снегопадом дорожники локально обработали опасные участки дорог. В случае усиления осадков, в работе была бы задействована резервная техника.
Сейчас главной задачей остается откачка воды с улиц, в преддверии минусовых показателей температуры в дневное время.
«Акцент будем смещать на тротуары, чтобы из-за прошедшего дождя они не превратились в каток», — написал мэр.
Ранее мы рассказывали о том, что Сегодня в Нижнем Новгороде ожидается дождь со снегом и переменная облачность. Утром температура воздуха будет около 0, а днем и вечером ожидается понижение до −2°C.