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Юрий Шалабаев: «Техника работает в штатном режиме»

Глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграмм-канале рассказал о том, как сейчас идет работа по устранению последствий первого снегопада.

Мэр отметил, что еще вчера перед снегопадом дорожники локально обработали опасные участки дорог. В случае усиления осадков, в работе была бы задействована резервная техника.

Сейчас главной задачей остается откачка воды с улиц, в преддверии минусовых показателей температуры в дневное время.

«Акцент будем смещать на тротуары, чтобы из-за прошедшего дождя они не превратились в каток», — написал мэр.

Ранее мы рассказывали о том, что Сегодня в Нижнем Новгороде ожидается дождь со снегом и переменная облачность. Утром температура воздуха будет около 0, а днем и вечером ожидается понижение до −2°C.

ЖКХ