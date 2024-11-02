В посёлке Линево завершено строительство нового стадиона

В рабочем поселке Линево завершилось строительство нового стадиона, который включает в себя универсальные спортивные площадки. Этот проект был реализован в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области», утвержденной правительством региона.
Строительство стадиона началось в 2017 году. Однако в период с 2018 по 2022 год работы были приостановлены из-за ряда факторов. В числе причин были действия недобросовестного подрядчика, пандемия коронавирусной инфекции, а также необходимость внесения изменений в проектно-сметную документацию.
В 2023 году, благодаря совместной работе администрации Искитимского района и правительства Новосибирской области, строительство было возобновлено. Муниципальное образование подписало новый договор с другим подрядчиком, что позволило продолжить работы. Были выполнены необходимые мероприятия по переустройству дренажной системы, исправлены недочеты предыдущих этапов строительства.
На стадионе был постелен новый газон с искусственной травой на футбольном поле, проложены беговые дорожки с резиновым покрытием. Также установлены универсальные площадки для игр в волейбол и баскетбол, а также площадка для сдачи нормативов ГТО. Эти изменения позволят местным жителям активно заниматься спортом и проводить соревнования.
Кроме того, стоит отметить, что в этом году обновленный стадион был также открыт в рабочем поселке Сузун. Реконструкция спортивного комплекса там проводилась по той же государственной программе. В рамках проекта были построены модульные здания с раздевалками для спортсменов, а также помещениями для судей и тренеров.
В настоящее время в области продолжаются работы по улучшению спортивной инфраструктуры. В стадии реализации находятся мероприятия по накрытию хоккейной площадки в селе Венгерово, созданию модульного спортивного зала в рабочем поселке Краснообск. Также ведутся работы по оснащению спортивно-технологическим оборудованием 23 плоскостных сооружений для занятий физической культурой и подготовки к сдаче нормативов ГТО.