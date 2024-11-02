В посёлке Линево завершено строительство нового стадиона

Кроме того, стоит отметить, что в этом году обновленный стадион был также открыт в рабочем поселке Сузун. Реконструкция спортивного комплекса там проводилась по той же государственной программе. В рамках проекта были построены модульные здания с раздевалками для спортсменов, а также помещениями для судей и тренеров.