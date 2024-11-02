В челябинском Саду Победы закончили ремонт военной техники

В Челябинске завершили реставрацию военной техники, представленной в Саду Победы. Об этом сообщили в администрации города.
«В рамках ремонта проведена полная ревизия техники, добавлены отсутствующие и заменены ржавые элементы. Полностью заменен кузов у боевой машины “Град” БМ-21», — говорится в сообщении.
Каждая из 19 боевых машин полностью отреставрирована. Металлические поверхности очистили пескоструем и покрыли грунтовкой, а сверху нанесли несколько слоев краски. Посмотреть на обновленную экспозицию можно в любое время. Вход свободный.