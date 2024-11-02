Олбани
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В челябинском Саду Победы закончили ремонт военной техники

Проведена полная ревизия экспозиции.

Источник: Администрация Челябинска

В Челябинске завершили реставрацию военной техники, представленной в Саду Победы. Об этом сообщили в администрации города.

«В рамках ремонта проведена полная ревизия техники, добавлены отсутствующие и заменены ржавые элементы. Полностью заменен кузов у боевой машины “Град” БМ-21», — говорится в сообщении.

Каждая из 19 боевых машин полностью отреставрирована. Металлические поверхности очистили пескоструем и покрыли грунтовкой, а сверху нанесли несколько слоев краски. Посмотреть на обновленную экспозицию можно в любое время. Вход свободный.