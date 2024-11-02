Создана система для отслеживания траектории бурения горизонтальных скважин

ПЕРМЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Систему для построения и отслеживания траектории бурения горизонтальных скважин при нефтедобычи с использованием телеметрии создали ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Разработка позволяет следовать заданной траектории бурения, сокращать время и полностью контролировать процесс под землей, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Система в реальном времени передает сигналы на поверхность. Необходимо учитывать, что в условиях глубокого бурения действуют огромное давление и постоянные вибрации. Все эти факторы делают работу крайне сложной. Поэтому навигационная система для скважин играет критически важную роль, обеспечивая точность и безопасность всего процесса», — рассказал доцент кафедры «Нефтегазовые технологии» ПНИПУ, кандидат технических наук Александр Мелехин.
По словам ученых, при бурении скважина получается узкой, ее диаметр составляет всего 20 см, а глубина может достигать 3−4 км. Под землей навигация затруднена, поэтому исследователи предложили использовать телеметрическую систему, которая выполняет функции навигации и собирает всю необходимую информацию для бурения горизонтальных скважин. В систему вводятся координаты забоя и прокладывается траектория до цели по критическим точкам. Во время бурения устройство, оснащенное оптико-волоконным гироскопом, идет точно по заданному маршруту, собирает информацию внутри пласта и передает ее наверх. Этот процесс контролирует буровая бригада, в случае отклонения от траектории или других аварийных ситуаций, специалистам поступает сигнал, что позволяет им быстро сориентироваться и направить систему по нужному «маршруту».
На разработанную телеметрическую систему ученые получили патент. Сейчас система уже прошла первое опытное испытание и готова к использованию, также заключено соглашение о сотрудничестве с компанией «Пермские комплексы навигации и роторные управляемые системы» (ПКНРУС). Исследование пермских ученых было выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».