Создана система для отслеживания траектории бурения горизонтальных скважин

По словам ученых, при бурении скважина получается узкой, ее диаметр составляет всего 20 см, а глубина может достигать 3−4 км. Под землей навигация затруднена, поэтому исследователи предложили использовать телеметрическую систему, которая выполняет функции навигации и собирает всю необходимую информацию для бурения горизонтальных скважин. В систему вводятся координаты забоя и прокладывается траектория до цели по критическим точкам. Во время бурения устройство, оснащенное оптико-волоконным гироскопом, идет точно по заданному маршруту, собирает информацию внутри пласта и передает ее наверх. Этот процесс контролирует буровая бригада, в случае отклонения от траектории или других аварийных ситуаций, специалистам поступает сигнал, что позволяет им быстро сориентироваться и направить систему по нужному «маршруту».