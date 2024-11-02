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Стал известен точный прогноз в Новосибирске на ноябрь-2024

О предстоящей погоде на месяц в Новосибирске рассказали синоптики.

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Сиб.фм

Ноябрь порадует новосибирцев теплой погодой, однако уже к середине месяца ожидается понижение температуры. Об этом пишет АиФ-Новосибирск со ссылкой на синоптиков Западно-Сибирского УГМС.

Так, в начале ноября 2024 года ожидается среднемесячная температура от −5 до −7 градусов, местами она будет подниматься до +12 градусов, однако уже после 7 ноября резко пойдет на спад.

Во второй декаде месяца температура составит от 0 до +5 днем и ночью — от −8 до −13.

А в третьей декаде днем ожидается до −5 градусов, ночью — до −10.

Также возможен снег разной интенсивности.

Напомним, что стало известно о магнитной буре в Новосибирске в ноябре.