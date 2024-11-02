Стал известен точный прогноз в Новосибирске на ноябрь-2024

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Ноябрь порадует новосибирцев теплой погодой, однако уже к середине месяца ожидается понижение температуры. Об этом пишет АиФ-Новосибирск со ссылкой на синоптиков Западно-Сибирского УГМС.
Так, в начале ноября 2024 года ожидается среднемесячная температура от −5 до −7 градусов, местами она будет подниматься до +12 градусов, однако уже после 7 ноября резко пойдет на спад.
Во второй декаде месяца температура составит от 0 до +5 днем и ночью — от −8 до −13.
А в третьей декаде днем ожидается до −5 градусов, ночью — до −10.
Также возможен снег разной интенсивности.
Напомним, что стало известно о магнитной буре в Новосибирске в ноябре.