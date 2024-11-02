«Новый виток в расследовании»: в Омске прямо на работе задержали подозреваемого в убийстве 15-летней Евангелины Алешкиной

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы из Москвы, которая приехала в Омск вместе со своими родителями. Перед самым вылетом семья девочки отправилась на прогулку в парк, а когда вернулась обратно, то ей уже не смогли дозвониться. Через три дня тело школьницы нашли в реке в районе лодочной станции.