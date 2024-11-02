«Новый виток в расследовании»: в Омске прямо на работе задержали подозреваемого в убийстве 15-летней Евангелины Алешкиной

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы из Москвы, которая приехала в Омск вместе со своими родителями. Перед самым вылетом семья девочки отправилась на прогулку в парк, а когда вернулась обратно, то ей уже не смогли дозвониться. Через три дня тело школьницы нашли в реке в районе лодочной станции.
Девочка исчезла бесследно 22 июля 2024 года. История пропажи Евангелины взбудоражила весь Омск. К поискам юной москвички привлеки все имеющиеся силы — полиция, спасатели, кинологи, волонтеры и неравнодушные омичи.
Как рассказал отец Евангелины, у девочки были собраны вещи в дорогу, с собой в тот день она взяла лишь ручную кладь. Глава семьи также вспоминает, что телефон девочки не был разряжен, это их и настораживало.
Тогда испуганный отец приступил к поискам дочери. Мать девочки отвезла младших детей обратно в Москву и этой же ночью вернулась в Омск.
Из возможных версий пропажи Еванглены выдвигались самые разные — ссора с родителями, стала жертвой противоправных действий, попала в беду.
Однако по словам родителей девочки, она всегда была домашним ребенком, а также не имела друзей в Омске. Отец Евангелины был убежден — произошло что-то плохое.
Буквально через три дня тело девочки обнаружили в реке Иртыш возле лодочной станции в районе улицы 3-й Островской.
Позже появились сообщения от очевидцев, что на теле Евангелины обнаружили следы скотча. В СУ СКР по Омской области эту информацию не подтвердили.
В ведомстве завели уголовное дело по факту убийства. Отец школьницы был уверен, что ее смерть носила насильственный характер.
Сегодня стало известно, что в Омске прямо на рабочем месте задержали подозреваемого в убийстве Евангелины.
Точно известно, что задержанный не работал в гостинице «Ника», где остановилась девочка с родителями. Как сообщили в СУ СКР по Омской области, мужчина ранее уже имел судимость. Подробности о личности задержанного не раскрываются до окончания следствия.
Расследование дела проводится следователями первого отдела по расследованию особо важных дел.