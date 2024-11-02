Завтра братские автоинспекторы проведут массовые проверки водителей на состояние опьянения

Полиция признает одной из основных причин самых трагических дорожно-транспортных происшествий — управление автомобилем в состоянии опьянения. Алкоголь и наркотические вещества блокируют органы чувств, вызывают частую и быструю смену эйфории на безразличие к окружающей действительности. Каждый год нетрезвые водители губят сотни человеческих жизней или погибают сами.
За 10 месяцев этого года на дорогах города и района уже зарегистрировано 61 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, в 28 из них 35 человек получили ранения и восемь человек погибли.
Госавтоинспекция просит не оставаться в стороне и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем с признаками опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на подобные сообщения.
Сообщите о данном факте в дежурную часть полиции с любого номера оператора мобильной связи: 102, в дежурную часть Госавтоинспекции: