Олбани
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Завтра братские автоинспекторы проведут массовые проверки водителей на состояние опьянения

Завтра братские автоинспекторы проведут массовые проверки водителей на состояние опьянения. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции города.

Источник: ТК Город

Полиция признает одной из основных причин самых трагических дорожно-транспортных происшествий — управление автомобилем в состоянии опьянения. Алкоголь и наркотические вещества блокируют органы чувств, вызывают частую и быструю смену эйфории на безразличие к окружающей действительности. Каждый год нетрезвые водители губят сотни человеческих жизней или погибают сами.

За 10 месяцев этого года на дорогах города и района уже зарегистрировано 61 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, в 28 из них 35 человек получили ранения и восемь человек погибли.

Госавтоинспекция просит не оставаться в стороне и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем с признаками опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на подобные сообщения.

Сообщите о данном факте в дежурную часть полиции с любого номера оператора мобильной связи: 102, в дежурную часть Госавтоинспекции: 8 (3953) 44−22−49, 02 или напишите в Telegram чат-бот @bratsk_gibdd_bot.

ГИБДД