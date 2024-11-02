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В Новосибирске хакеры атаковали серверы известного провайдера

Работы по устранению неполадок уже идут, однако неизвестно, когда проблема будет полностью решена.

Источник: Freepik

Жители Новосибирска массово жалуются на качество услуг интернет-провайдера «Сибирские сети». Сибиряки не могут выйти в интернет и посмотреть телевизор. В компании заявили, что проблема связана с атакой хакеров на сервер.

«В настоящий момент может наблюдаться полное или частичное ограничение доступа к услугам по независящим от нас причинам — замедление скорости интернета и перебои в работе домофонии», — уточнили сотрудники «Сибирских сетей».

Также известно, что работы по устранению неполадок уже идут, однако неизвестно, когда проблема будет полностью решена.

АиФ-Новосибирск напоминает, что ранее новосибирцы жаловались на работу провайдера «Электронный город». Причина неполадок также была DDoS-атака. Причем хакерские атаки были несколько раз за месяц.

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