На Волочаевской улице появились новые приподнятые платформы для трамваев

С начала года в столице обустроили 14 остановок с приподнятыми платформами. Они появились на Авиамоторной улице, на участке улицы Сергия Радонежского, возле станции метро «Площадь Ильича» и станции Митьково третьего Московского центрального диаметра. Кроме того, заканчивают устанавливать приподнятые платформы на улицах Образцова, Достоевского, на площадях Борьбы и Яузские Ворота, а также Преображенской площади.