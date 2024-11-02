В Красноярске умер легендарный хоккеист Виктор Ломанов

В 1992 году талант Виктора Ломанова был признан на государственном уровне, и он был приглашен возглавить сборную России по хоккею с мячом. Его вклад в развитие спорта был отмечен высокими званиями, в том числе в 1998 году ему было присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры России».