В Красноярске умер легендарный хоккеист Виктор Ломанов

Красноярский клуб «Енисей» подтвердил информацию на своей странице.
Знаменитый спортсмен родился в 1953 году и оставил заметный след в истории как советского, так и российского спорта. В качестве игрока он добился высоких результатов, включая победу в чемпионате СССР, завоевание Кубка европейских чемпионов и серебряную медаль на юниорском чемпионате мира.
«Виктор уже с молодых лет был лидером команды. Он играл на позиции нападающего. Кстати, его брат Сергей Ломанов по манере игры очень был похож на Виктора. Та же скоростная индивидуальная игра сочеталась с комбинационной игрой», — говорится в некрологе.
Травма спины привела к завершению его игровой карьеры. Но он не покинул любимую игру, а перешел на тренерскую стезю, где добился не менее впечатляющих результатов.
Под руководством Виктора Ломанова хоккейный клуб «Енисей» достиг новых высот, став одной из ведущих команд в стране. Клуб неоднократно завоевывал чемпионский титул СССР, а также одержал победу в Кубке мира, демонстрируя свое превосходство на международной арене. Кроме того, команда добивалась успеха в различных престижных турнирах, укрепляя свою репутацию.
В 1992 году талант Виктора Ломанова был признан на государственном уровне, и он был приглашен возглавить сборную России по хоккею с мячом. Его вклад в развитие спорта был отмечен высокими званиями, в том числе в 1998 году ему было присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры России».
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