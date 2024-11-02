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18-летний лихач пытался скрыться от ДПС в Приангарье

В Иркутской области дорожные полицейские были вынуждены выстрелами по колёсам останавливать лихача на ВАЗ. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Приангарья.

Ночью в селе Тугутуй сотрудники дорожной полиции пытались остановить ВАЗ для проверки документов, однако водитель только прибавил газу и попытался скрыться.

В ходе погони лихач создавал опасные ситуации и даже пытался повредить патрульный автомобиль. К погоне присоединилось ещё два экипажа. После того как гонщик вылетел за пределы села, полицейские начали стрелять по колёсам. Были пробиты оба задних колеса, машина съехала на поле, водитель и пассажиры выскочили из салона и попытались сбежать. Все они задержаны.

За рулём отечественного авто находился 18-летний юноша, прав у него не было. В отношении автомобилиста составлено пять административных протоколов.

ГИБДД