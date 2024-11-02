Ураган, снег с дождем и похолодание: Что случилось в Ростове во время шквалистого ветра

— Так, 3−6 ноября ожидаются дожди, а в отдельных районах и с мокрым снегом. А 5−6 ноября по северу и востоку Ростовской области — снег и образование неустойчивого снежного покрова, высотой до 7−12 см. Ночью и утром — на дорогах гололедица. Ветер западной четверти региона — 8−13 м/с, местами его порывы будут достигать 15−20 м/с. Температура воздуха понизится на 10−12 градусов и составит ночью −3…+2С, при прояснениях — до −6С, а днем 0…+5С.