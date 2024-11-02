Ураган, снег с дождем и похолодание: Что случилось в Ростове во время шквалистого ветра

В Ростовской области, как и обещали синоптики, пришел ураганный ветер — до 27 метров в секунду. А с ним — и десятки поваленных деревьев. А жителей предупредили о подтоплении хуторов.
Так, режим повышенной готовности в Ростове в связи с ожидаемым ухудшением погоды был введен еще накануне, 1 ноября. И до полудня 7 ноября на чеку должны быть все городские, коммунальные и экстренные службы.
2 ноября ветер сменит направление на северо-западное. Дмитрий КУТЕПОВ.
ЧАСТЬ УЖЕ УСТРАНИЛИ.
Как рассказал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко, сильный юго-западный ветер стал причиной падения 22 деревьев, а также двух слабозакрепленных конструкций.
Больше всего случаев зафиксировано в Первомайском и Октябрьском районах донской столицы — по шесть в каждом, а в Ворошиловском и Железнодорожном — по четыре. Спасатели вместе с коммунальщиками пилят ветки, упавшие на линии электропередач, дороги, крыши домов и тротуары.
— Последствия 16 происшествий устранены. Остальные — на контроле, — озвучил Алексей Валентинович. — Поручил службам особое внимание уделить очистке ливнеприемников и решеток от листвы и наносного мусора. Обеспечить наличие дежурных и аварийных бригад ресурсоснабжающим организациям для оперативного устранения аварийных ситуаций.
До полудня 7 ноября на чеку должны быть все городские, коммунальные и экстренные службы. Дмитрий КУТЕПОВ.
НАГОН ВОДЫ.
При этом уже к трем часам дня 2 ноября ветер сменит направление на северо-западное.
— Ослабление скорости ветра ожидается только к 22 часам, но порывы сохранятся до 18 м/с, — добавил сити-менеджер. — Прошу ростовчан учитывать данную информацию и не парковать личный транспорт под деревьями и шаткими конструкциями.
Учитывая нагон воды в реке Дон до критических отметок, возможны и подтопления территорий в Пролетарском и Железнодорожном районах города.
— В Таганрогском заливе и в устье реки Дон 2 ноября продолжится ветровой нагон воды. Уровни воды превысят неблагоприятные отметки у Азова — на 30−50 см, у Ростова — на 10−20 см, а у Аксая и Таганрога — приблизятся к ним, — рассказали в Управлении ГО и ЧС донской столицы.
Кроме того, в период неблагоприятных погодных условий увеличивается вероятность возникновения аварийных ситуаций.
В период неблагоприятных погодных условий увеличивается вероятность возникновения аварийных ситуаций. Дмитрий КУТЕПОВ.
ЗАМОРОЗКИ И ДОЖДЬ СО СНЕГОМ.
Ожидается и понижение температуры на 10 градусов, а еще заморозки в ночное время и дождь со снегом.
— Так, 3−6 ноября ожидаются дожди, а в отдельных районах и с мокрым снегом. А 5−6 ноября по северу и востоку Ростовской области — снег и образование неустойчивого снежного покрова, высотой до 7−12 см. Ночью и утром — на дорогах гололедица. Ветер западной четверти региона — 8−13 м/с, местами его порывы будут достигать 15−20 м/с. Температура воздуха понизится на 10−12 градусов и составит ночью −3…+2С, при прояснениях — до −6С, а днем 0…+5С.
— В такую погоду водителям необходимо быть максимально внимательными и осторожными во время движения, неукоснительно соблюдать скоростной режим и правила маневрирования, держать максимальную дистанцию с идущим впереди транспортом, — напомнили ростовские спасатели.