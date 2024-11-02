В Польше нашли массовое захоронение попавших в плен бойцов Красной армии

Лагерь для военнопленных Stalag II был открыт в сентябре 1939 года после вторжения нацистских войск в Польшу. В нем размещались военнопленные из Польши, Франции, Бельгии и США. Летом 1941 года туда были доставлены попавшие плен военнослужащие Красной армии, многих из них впоследствии отправили в концлагеря. В 1944 году после Варшавского восстания в этот лагерь попали гражданские лица. В феврале 1945 года нацисты переместили Stalag II в Нойбранденбург в связи с приближением советских войск.