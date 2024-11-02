В Польше нашли массовое захоронение попавших в плен бойцов Красной армии

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Исследователи из Поморского университета в Щецине обнаружили массовое захоронение попавших в плен к нацистам военнослужащих Красной армии в городе Старгард на севере Польши, в годы Второй мировой войны там располагался один из крупнейших на территории Третьего рейха лагерей для военнопленных Stalag II. Об этом сообщил радиостанции RMF FM глава научного коллектива профессор Анджей Оссовский.
«На основании анализа опознавательных знаков мы знаем, что это массовое захоронение было создано в течение нескольких дней в декабре 1941 года», — рассказал ученый. Всего были найдены останки почти 200 бойцов, они принадлежат преимущественно военнопленным из Красной армии, а также из Бельгии и Польши, отмечает радиостанция. Как утверждает Оссовский, погибшие не были казнены, причиной их смерти, по всей вероятности, стала эпидемия одного из распространенных в такого типа лагерях заболеваний.
Лагерь для военнопленных Stalag II был открыт в сентябре 1939 года после вторжения нацистских войск в Польшу. В нем размещались военнопленные из Польши, Франции, Бельгии и США. Летом 1941 года туда были доставлены попавшие плен военнослужащие Красной армии, многих из них впоследствии отправили в концлагеря. В 1944 году после Варшавского восстания в этот лагерь попали гражданские лица. В феврале 1945 года нацисты переместили Stalag II в Нойбранденбург в связи с приближением советских войск.