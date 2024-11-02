В Ростовской области ищут желающих получать зарплату в 200 тысяч рублей

В целом по стране предложения по оплате труда варьируются от 85,7 до 400 тысяч рублей. Самую высокую потребность в инженерных кадрах отмечают в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. При этом на наиболее высокие зарплаты специалисты могут рассчитывать в Забайкальском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Амурской области и Якутии.