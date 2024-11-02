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В Ростовской области ищут желающих получать зарплату в 200 тысяч рублей

Инженерам в Ростовской области начали предлагать зарплату 73 до 200 тысяч рублей.
Источник: Комсомольская правда

Ростовская область вошла в топ-10 регионов страны с наибольшей потребностью в инженерах-механиках. Всего на Дону в III квартале было открыто более 800 подобных вакансий, сообщают аналитики портала hh.ru.

Если речь идет не про вахтовые вакансии, медианная зарплата для инженеров-механиков сейчас составляет 73,6 тысячи рублей. Работа, предполагающая выезд в другие регионы, часто доходит до 200 тысяч рублей.

В целом по стране предложения по оплате труда варьируются от 85,7 до 400 тысяч рублей. Самую высокую потребность в инженерных кадрах отмечают в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. При этом на наиболее высокие зарплаты специалисты могут рассчитывать в Забайкальском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Амурской области и Якутии.

Добавим, ранее стало известно, что зарплата водителей автобусов в Ростове с начала года выросла от 27% до 46%.