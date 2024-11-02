Трехдневный шторм обрушился на Волгоградскую область

По данным волгоградского ЦГМС, 2 ноября в некоторых районах Волгоградской области ожидаются небольшие и умеренные дожди. В дневное время потеплеет до +9…+14 градусов, местами до +18. Порывы ветра при этом будут достигать 19−24 м/с, что по шкале Бофорта считается штормом.
Ночью 3 ноября ожидается дождь со снегом, столбики термометров снизятся до +1…-4 градусов. Днем без осадков, воздух прогреется до +6 градусов. Скорость ветра будет достигать 15−20 м/с.
В понедельник, 4 ноября, в Волгоградской области снова пройдет снег с дождем. Температурные показатели днем будут колебаться в диапазоне от −1 до +4 градусов, ночью при этом похолодает до −5. Ветер будет дуть со скоростью 8−12 м/с, местами порывы усилятся до 17−22 м/с.