Трехдневный шторм обрушился на Волгоградскую область

В понедельник, 4 ноября, в Волгоградской области снова пройдет снег с дождем. Температурные показатели днем будут колебаться в диапазоне от −1 до +4 градусов, ночью при этом похолодает до −5. Ветер будет дуть со скоростью 8−12 м/с, местами порывы усилятся до 17−22 м/с.