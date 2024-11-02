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В Омске реконструкция Сыропятского тракта практически завершена

Работы выполнены на 85%

Источник: Комсомольская правда

В Омске подходит к концу реконструкция Сыропятского тракта от границы города до «Бауцентра». На данный момент выполнено 85% от запланированного объема работ. Подрядчик уже нанес пластиковую разметку.

На объекте уже уложили три слоя асфальта, а также заасфальтировали тротуар и велодорожку, сообщает «Вечерний Омск».

Уже в скором времени рабочие установят металлический отбойник — это устранит риск лобовых столкновений.

Подрядчик приступил к установке освещения. Сейчас фонари стоят лишь по северной стороне, но рабочие уже готовятся их устанавливать и на оставшейся половине.

Помимо этого, рабочие уже оборудовали десять остановок. До конца месяца здесь также появятся пять светофоров и дорожные знаки.