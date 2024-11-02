В Омске реконструкция Сыропятского тракта практически завершена

В Омске подходит к концу реконструкция Сыропятского тракта от границы города до «Бауцентра». На данный момент выполнено 85% от запланированного объема работ. Подрядчик уже нанес пластиковую разметку.
На объекте уже уложили три слоя асфальта, а также заасфальтировали тротуар и велодорожку, сообщает «Вечерний Омск».
Уже в скором времени рабочие установят металлический отбойник — это устранит риск лобовых столкновений.
Подрядчик приступил к установке освещения. Сейчас фонари стоят лишь по северной стороне, но рабочие уже готовятся их устанавливать и на оставшейся половине.
Помимо этого, рабочие уже оборудовали десять остановок. До конца месяца здесь также появятся пять светофоров и дорожные знаки.