Превышение формальдегида и геологическая обстановка: Экологи рассказала, что влияет на экологию Новочеркасска

— Это количественная характеристика по отдельным примесям. В их числе могут быть и сернистый газ, и пыль. Кстати, совсем недавно у нас были пыльные бури. Кроме пыли по всем городам идет превышение предельно допустимых концентраций тех или иных веществ. Например, в Волгодонске содержание формальдегида в воздухе превышено в 6,3 раза по сравнению с предельно допустимой концентрацией. Если мы говорим о Новочеркасске, то там почти то же самое. В Ростове кроме формальдегида превышен и фторид водорода, а в Таганроге — хлорид водорода.