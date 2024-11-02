Превышение формальдегида и геологическая обстановка: Экологи рассказала, что влияет на экологию Новочеркасска

Недавно стало известно, что в Новочеркасске сразу несколько компаний отказались застраивать один из микрорайонов. Причиной такого решения стало то, что территорию попадает в зону вредных выбросов крупных предприятий.
Об экологической ситуации в столице донского казачества в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» на волне 89,8 FM рассказала эколог Ирина Черкашина.
В НОВОЧЕРКАССКЕ ПРЕВЫШЕН ФОРМАЛЬДЕГИД.
Как объяснила эксперт, перед возведением какого-либо объекта застройщики проводят оценку воздействия на окружающую среду. Необходимо не только проверить качество воды, воздуха и почвы, но и предложить меры по улучшению ситуации. Только после этого застройщик может принять решение.
В Новочеркасске содержание формальдегида в воздухе превышено. Алексей ФОКИН (фото).
— Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области ежегодно готовит доклад о состоянии окружающей среды Ростовской области. В документе публикуются разные показатели состояния окружающей среды. Этот доклад мог изучить и застройщик.
Ирина Черкашина ознакомилась с этим документом. По словам эколога, согласно докладу, Новочеркасск находится в группе городов с самым высоким уровнем загрязнения атмосферы. Этот показатель в докладе министерства называется «индексом загрязнения атмосферы».
— Это количественная характеристика по отдельным примесям. В их числе могут быть и сернистый газ, и пыль. Кстати, совсем недавно у нас были пыльные бури. Кроме пыли по всем городам идет превышение предельно допустимых концентраций тех или иных веществ. Например, в Волгодонске содержание формальдегида в воздухе превышено в 6,3 раза по сравнению с предельно допустимой концентрацией. Если мы говорим о Новочеркасске, то там почти то же самое. В Ростове кроме формальдегида превышен и фторид водорода, а в Таганроге — хлорид водорода.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОЦЕНИТЬ ТРУДНО.
Как объяснила эколог, под загрязнением понимается не только химический состав. Это может быть и нарушение ландшафтов, наличие различных оползней, неустойчивость грунтов.
По словам эколога, в Ростове много мусора. Алексей ФОКИН (фото).
— А так как Новочеркасск как раз находится около Аксайского займища, там геологическая обстановка не очень устойчивая.
Кстати, сам город некоторое время не входил в доклад по охране окружающей среды, так как там не было метеопостов. Сейчас мониторинг ведет только Гидрометслужба. Поэтому объективно оценить экологическое состояние Новочеркасска трудно.
ВСЕ НЕ ТАК ПЛОХО.
Ирина Черкашина считает, что в целом в Ростовской области экологическая ситуация не самая плохая.
— У нас все города продуваемые. К примеру, Азов находится рядом с Таганрогским заливом. Влажный ветер способствует тому, чтобы пыль оседала. В Таганроге то же самое. Волгодонск находится около Цимлянского водохранилища, поэтому тоже продувается. К тому же там есть АЭС, которая контролирует загрязнения: за атомной станцией наблюдают все службы.
Но есть другая проблема. Плохое озеленение вокруг городов привело к тому, что в Ростовскую область несется пыль из Калмыкии и юго-востока. Затем она оседает в городах, что тоже влияет на обстановку.
— Но сильнозагрязненных городов у нас нет. В Ростове только много мусора. Еще не очень благоприятны с точки зрения экологии шахтерские города.