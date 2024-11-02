Омский регоператор поддержал гимнастическое первенство «Созвездие Сибири»

В Омске стартовало первенство по воздушной гимнастике для детей «Созвездие Сибири». Это событие собрало юных спортсменов из разных уголков России и стало важным этапом в формировании сборной команды Омской области.
В этом году в соревнованиях участвуют около 45 спортсменов из Омской, Новосибирской, Курганской, Тюменской, Томской областей и Республики Хакасия. Гимнасты демонстрируют свои навыки на кольце, полотне и стропах. По итогам турнира будут отобраны самые перспективные спортсмены, которые войдут в состав сборной Омской области.
Фото: пресс-служба ООО «Магнит».
Организаторами мероприятия выступили РФСОО «Федерация воздушной гимнастики Омской области» и Дом танца и спорта «POLE-HOUZZ». Спонсором соревнований стала компания «Магнит», региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Генеральный директор компании «Магнит» Карен Егоян отметил: «Мы рады поддержать такие важные инициативы, направленные на развитие детского спорта и укрепление здоровья подрастающего поколения. Для нас важно, чтобы дети имели возможность заниматься спортом, развивать свои таланты и стремиться к новым вершинам. Мы верим, что поддержка детского спорта — это вклад в наше будущее, в здоровое и активное общество. Видеть, как дети с горящими глазами стремятся к победе, — это лучшая награда для нас».
Первенство продлится до конца дня, и по его итогам будут определены победители, которые получат заслуженные награды и призы. Президент РФСОО «Федерация воздушной гимнастики Омской области» Елена Мишагина выразила благодарность компании «Магнит» за поддержку и надежду на дальнейшее сотрудничество в организации подобных мероприятий.
Фото: пресс-служба ООО «Магнит».