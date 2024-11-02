Омский регоператор поддержал гимнастическое первенство «Созвездие Сибири»

Генеральный директор компании «Магнит» Карен Егоян отметил: «Мы рады поддержать такие важные инициативы, направленные на развитие детского спорта и укрепление здоровья подрастающего поколения. Для нас важно, чтобы дети имели возможность заниматься спортом, развивать свои таланты и стремиться к новым вершинам. Мы верим, что поддержка детского спорта — это вклад в наше будущее, в здоровое и активное общество. Видеть, как дети с горящими глазами стремятся к победе, — это лучшая награда для нас».