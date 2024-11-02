Лидер LCD Soundsystem Мерфи заявил, что новый альбом группы еще не дописан

1 ноября у коллектива как раз вышел первый сингл в поддержку альбома: он получил название X-Ray Eyes. На ближайших концертах LCD Soundsystem музыканты будут продавать виниловые пластинки с синглом. Пока что они существуют в ограниченном количестве, но Мерфи пообещал, что их можно будет вновь приобрести позже.