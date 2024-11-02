Более 170 населенных пунктов Беларуси лишились электричества из-за непогоды. Как сообщили в Белэнерго, с самого утра субботы, 2 ноября 2024 года, энергетики в усиленном режиме работают над восстановлением электроснабжения в тех районах, которые пострадали от шквалистого ветра, пришедшем в Беларусь вечером в пятницу, 1 ноября.