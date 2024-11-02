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Более 170 населенных пунктов Беларуси лишились электричества из-за непогоды

В Беларуси более 170 населенных пунктов лишились электричества из-за нсильного ветра.

Источник: Комсомольская правда

Более 170 населенных пунктов Беларуси лишились электричества из-за непогоды. Как сообщили в Белэнерго, с самого утра субботы, 2 ноября 2024 года, энергетики в усиленном режиме работают над восстановлением электроснабжения в тех районах, которые пострадали от шквалистого ветра, пришедшем в Беларусь вечером в пятницу, 1 ноября.

Как подчеркнули специалисты, особенно сложная ситуация с электроснабжением сложилась в Витебской области.

«В настоящее время над устранением аварийных отключений работают 88 бригад, задействовано 79 единиц специальной техники. По состоянию на 08.00 энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение в 171 населенном пункте», — говорится в официальном сообщении Белэнерго, размещенном в телеграм-канале компании утром в субботу.

Энергетики продолжают мониторинг оперативной обстановки, напоминают белорусам, что в случае обнаружения оборванных проводов линий электропередачи к ним нельзя подходить ближе 8 метров, а об аварии нужно сообщить по коротким номерам 115 и 144.

Ранее мы писали о том, какой будет погода в Беларуси в воскресенье, 3 ноября 2024 года (тут про это).