Более 170 населенных пунктов Беларуси лишились электричества из-за непогоды. Как сообщили в Белэнерго, с самого утра субботы, 2 ноября 2024 года, энергетики в усиленном режиме работают над восстановлением электроснабжения в тех районах, которые пострадали от шквалистого ветра, пришедшем в Беларусь вечером в пятницу, 1 ноября.
Как подчеркнули специалисты, особенно сложная ситуация с электроснабжением сложилась в Витебской области.
«В настоящее время над устранением аварийных отключений работают 88 бригад, задействовано 79 единиц специальной техники. По состоянию на 08.00 энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение в 171 населенном пункте», — говорится в официальном сообщении Белэнерго, размещенном в телеграм-канале компании утром в субботу.
Энергетики продолжают мониторинг оперативной обстановки, напоминают белорусам, что в случае обнаружения оборванных проводов линий электропередачи к ним нельзя подходить ближе 8 метров, а об аварии нужно сообщить по коротким номерам 115 и 144.
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