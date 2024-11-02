В Челябинске пройдёт большой праздник в честь Дня народного единства

Гостей концерта ждут у главной сцены парка имени Гагарина 4 ноября в 13 часов. Челябинцы смогут увидеть выступления ведущих коллективов города и области, которые продемонстрируют культурное разнообразие. Концерт начнётся с торжественного выноса флага России под звуки гимна. А потом на сцене появится чтец, артист прочтёт фольклорное произведение о том, что произошло несколько веков назад, когда на Руси закончилось смутное время.