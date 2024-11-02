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В Челябинске пройдёт большой праздник в честь Дня народного единства

Челябинцев 4 ноября пригласили в парк Гагарина на мероприятие, посвящённое Дню народного единства. Интерактивный концерт «Народов много — Родина одна!» пройдёт на главной сцене парка. О программе праздника рассказали в городском управлении культуры.

Источник: Pchela.News

Гостей концерта ждут у главной сцены парка имени Гагарина 4 ноября в 13 часов. Челябинцы смогут увидеть выступления ведущих коллективов города и области, которые продемонстрируют культурное разнообразие. Концерт начнётся с торжественного выноса флага России под звуки гимна. А потом на сцене появится чтец, артист прочтёт фольклорное произведение о том, что произошло несколько веков назад, когда на Руси закончилось смутное время.

— По сложившейся традиции мероприятие в День народного единства будет не только зрелищным, но и интерактивным. У гостей праздника будет возможность принять участие в танцевальном флешмобе и окунуться в национальный колорит разных народов России.

рассказали в управлении культуры администрации Челябинска.

Участникам праздника по время флэшмоба предложат не только полюбоваться русскими, узбекскими, мордовскими, татарскими и бурятскими народными костюмами, но и изучить азы национальных танцев разных народов России. Подробную афишу праздника можно найти по этой ссылке.

День народного единства отмечают в память о событиях ноября 1612 года. Тогда ратники под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город и освободили Москву от польских интервентов.

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