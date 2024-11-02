В Челябинске пройдёт большой праздник в честь Дня народного единства

Гостей концерта ждут у главной сцены парка имени Гагарина 4 ноября в 13 часов. Челябинцы смогут увидеть выступления ведущих коллективов города и области, которые продемонстрируют культурное разнообразие. Концерт начнётся с торжественного выноса флага России под звуки гимна. А потом на сцене появится чтец, артист прочтёт фольклорное произведение о том, что произошло несколько веков назад, когда на Руси закончилось смутное время.
— По сложившейся традиции мероприятие в День народного единства будет не только зрелищным, но и интерактивным. У гостей праздника будет возможность принять участие в танцевальном флешмобе и окунуться в национальный колорит разных народов России.
Участникам праздника по время флэшмоба предложат не только полюбоваться русскими, узбекскими, мордовскими, татарскими и бурятскими народными костюмами, но и изучить азы национальных танцев разных народов России. Подробную афишу праздника можно найти по этой ссылке.
День народного единства отмечают в память о событиях ноября 1612 года. Тогда ратники под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город и освободили Москву от польских интервентов.