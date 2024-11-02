В Ростовской области мужчина уснул с сигаретой и умер в полыхающей комнате

Как уточнили в ведомстве, все произошло рано утром в поселке Шолоховском. Жильцы трехэтажки почувствовали запах гари, вышли на улицу и вызвали пожарных. Когда сотрудники экстренной службы приехали и вошли в горящее помещение, мужчина был уже мертв.