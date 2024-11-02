В Ростовской области мужчина уснул с сигаретой и умер в полыхающей комнате

В Ростовской области 36-летний мужчина уснул с непотушенной сигаретой и умер в дыму от полыхающего дивана. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Как уточнили в ведомстве, все произошло рано утром в поселке Шолоховском. Жильцы трехэтажки почувствовали запах гари, вышли на улицу и вызвали пожарных. Когда сотрудники экстренной службы приехали и вошли в горящее помещение, мужчина был уже мертв.
— Возгорание потушили в комнате на втором этаже. Всего выгорело 3 кв. метра, — рассказали в МЧС.
Спасатели напоминают: курить лежа и в сонном состоянии нельзя. Нужно всегда пользоваться пепельницей. Кстати, в нее советуют наливать немного воды, так пожара от окурка точно не будет.