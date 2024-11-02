В Омске продлили коронавирусные ограничения до 25 декабря

На портале правовой информации опубликовано распоряжение за подписью первого вице-губернатора Омской области Дмитрия Ушакова «О внесении изменений в распоряжение губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р».
В документе речь идёт об ограничительных мерах, введённых в Омской области в связи с распространением коронавируса. Изменения предполагают продление ограничений до 25 декабря текущего года.
Кроме того, в регионе сменился ответственный за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуацией в связи с COVID-19. Вместо заместителя председателя регионального правительства Алексея Ромахина за это будет отвечать зампред, руководитель аппарата губернатора Анна Марухина.