В Омске продлили коронавирусные ограничения до 25 декабря

Кроме того, в регионе сменился ответственный за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуацией в связи с COVID-19. Вместо заместителя председателя регионального правительства Алексея Ромахина за это будет отвечать зампред, руководитель аппарата губернатора Анна Марухина.