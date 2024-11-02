Горячие термальные источники Тюмени: какие считаются лучшими, список популярных мест для отдыха

Много миллионов лет назад климат в регионе, где сейчас находится Тюменская область, был прямо противоположным современному — жаркий и влажный, а на месте Западно-Сибирской равнины было море. Согласно научным данным, на западе оно достигало Екатеринбурга, а на востоке граничило с Томской и Новосибирской областями. Со временем вследствие изменений климата и движения земной коры облик местности полностью изменился. Однако кое-что из водного прошлого в Тюмени осталось.