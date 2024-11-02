Заведующая детского сада в Ташкентской области поймана на краже продуктов питания, выделенных для детей

В управлении дошкольного и школьного образования Ташкентской области подтвердили, что заведующая действительно была задержана при попытке присвоения продуктов. Инцидент произошел 18 октября, и сразу после этого управление создало рабочую группу для проведения расследования. На данный момент случай также находится под контролем правоохранительных органов, проводится проверка.
Генеральная прокуратура сообщила, что в отношении директора дошкольного учреждения возбуждено административное дело по соответствующим статьям Кодекса об административной ответственности. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения. Также прокуратура совместно со специалистами проводит проверку всей деятельности данного учреждения.
По предварительным данным, женщину обвиняют в злоупотреблении служебным положением и краже продуктов, предназначенных для питания воспитанников детского сада.
Этот случай, к сожалению, не единичный. Сообщения о подобных нарушениях поступают и из других государственных детских садов, где также фиксируются случаи присвоения продуктов питания. Данный инцидент подчеркивает необходимость более строгого контроля за распределением и использованием ресурсов в дошкольных учреждениях, чтобы гарантировать защиту прав детей и исключить случаи злоупотреблений со стороны руководства.