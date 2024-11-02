Заведующая детского сада в Ташкентской области поймана на краже продуктов питания, выделенных для детей

Этот случай, к сожалению, не единичный. Сообщения о подобных нарушениях поступают и из других государственных детских садов, где также фиксируются случаи присвоения продуктов питания. Данный инцидент подчеркивает необходимость более строгого контроля за распределением и использованием ресурсов в дошкольных учреждениях, чтобы гарантировать защиту прав детей и исключить случаи злоупотреблений со стороны руководства.