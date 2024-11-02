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Заведующая детского сада в Ташкентской области поймана на краже продуктов питания, выделенных для детей

Сотрудники правоохранительных органов поймали заведующую детского сада № 31 в Ахангаранском районе с поличным при попытке кражи продуктов питания, предназначенных для детей. В соцсетях распространилась оперативная съемка, на которой видно, как правоохранители остановили автомобиль «Кобальт», принадлежащий заведующей, и обнаружили в багажнике продукты из детского сада: мясо, подсолнечное масло, молоко и крупы.

Источник: Vaib.Uz

В управлении дошкольного и школьного образования Ташкентской области подтвердили, что заведующая действительно была задержана при попытке присвоения продуктов. Инцидент произошел 18 октября, и сразу после этого управление создало рабочую группу для проведения расследования. На данный момент случай также находится под контролем правоохранительных органов, проводится проверка.

Генеральная прокуратура сообщила, что в отношении директора дошкольного учреждения возбуждено административное дело по соответствующим статьям Кодекса об административной ответственности. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения. Также прокуратура совместно со специалистами проводит проверку всей деятельности данного учреждения.

По предварительным данным, женщину обвиняют в злоупотреблении служебным положением и краже продуктов, предназначенных для питания воспитанников детского сада.

Этот случай, к сожалению, не единичный. Сообщения о подобных нарушениях поступают и из других государственных детских садов, где также фиксируются случаи присвоения продуктов питания. Данный инцидент подчеркивает необходимость более строгого контроля за распределением и использованием ресурсов в дошкольных учреждениях, чтобы гарантировать защиту прав детей и исключить случаи злоупотреблений со стороны руководства.