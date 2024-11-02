Телефон заблокировался, появился черный экран: сибиряк скачал опасное приложение и едва не лишился 700 тысяч рублей

С каждым днем аферисты выходят на новый уровень обмана. Некоторые мошеннические схемы как «звонок от службы безопасности» или предложения о «продление сим-карты» кажется знакомы многим. Но оказалось не всем. Подобный звонок поступил жителю столицы Бурятии. Украсть деньги мужчины пытались два раза, но в обоих случаях его спасли.