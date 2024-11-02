Телефон заблокировался, появился черный экран: сибиряк скачал опасное приложение и едва не лишился 700 тысяч рублей

С каждым днем аферисты выходят на новый уровень обмана. Некоторые мошеннические схемы как «звонок от службы безопасности» или предложения о «продление сим-карты» кажется знакомы многим. Но оказалось не всем. Подобный звонок поступил жителю столицы Бурятии. Украсть деньги мужчины пытались два раза, но в обоих случаях его спасли.
— Мне позвонили по мессенджеру, сказали, что заканчивает договор по сим-карте и попросили скачать приложения. Я сделал это. Потерял бдительность. Была попытка взлома телефона и банка. Когда они взломали телефон, то попытались перевести крупную сумму, — рассказывает едва не ставший жертвой аферистов сибиряк.
Как только приложение скачалось, экран смартфона потух и заблокировался. В этот момент с его счета мошенники пытались снять 700 тысяч рублей, но банк отклонил перевод из-за крупной суммы и заблокировал личный кабинет.
— Заподозрив неладное, местный житель перезагрузил гаджет и удалил приложение. Позже в одном из мессенджеров с ним связался лже-представитель банка, предложив установить личности мошенников. Для этого необходимо было прийти в банк, разблокировать свой лицевой счет и вновь перечислить денежные средства аферистам, — поделились в ГУ МВД Бурятии.
На удивление, он действительно пошел в банк. На его удачу клиентский менеджер Ангелина Григорьева поняла, что сибиряка окрутили аферисты. Она объяснила, что мужчина едва не попался в сети мошенников, а после обратилась службу безопасности.
— От лица управления МВД России по городу Улан-Удэ разрешите поблагодарить за активную жизненную позицию Ангелину Григорьеву, за вашу человеческую доброту, добродушие и помощь окружающим людям, — сказал заместитель начальника ОСО УР УМВД России по г. Улан-Удэ майор полиции Баир Жигмитов.
Менеджеру вручили благодарность и ещё раз выразили признательность за работу. А едва не ставший жертвой сибиряк обратился к жителям Бурятии с просьбой, не доверять звонкам в мессенджерах. Ведь с высокой вероятностью так хотят связаться мошенники.