В Воронеже в выходные выпадет первый снег

Воронежские синоптики предупредили о резком похолодании в ночь на воскресенье, 3 ноября. Ночью температура может упасть до −1, а днем поднимется всего до+2. При этом в светлое время суток возможен дождь, переходящий в снег.
Еще холоднее будет в понедельник, 4 ноября. Ночью метеорологи обещают −1 при достаточно интенсивном снеге. А в День народного единства и вовсе возможен сильный снегопад при +1.
В первые дни сокращенной рабочей недели погода немного «отыграет» назад. Если ночью во вторник, 5 ноября, еще вероятен снег при −1, то днем будут порхать только мелкие снежинки при +1.
В среду, 6 ноября, ночью будет −2, но без осадков. А днем выглянет солнце, и потеплеет до +2.