На Машмете в Воронеже закроют движение через ж/д переезд

В Левобережном районе Воронежа в ночь со 2 на 3 ноября закроют движение через железнодорожный переезд между улицами Дубровина и Корольковой, сообщили в городском управлении дорожного хозяйства.
Причиной ограничения движения стало проведение аварийных работ. Специалисты займутся ремонтом ж/д переезда.
В связи с этим движение автотранспорта будет закрыто с 22:15 субботы, 2 ноября, до 6:30 воскресенья, 3 ноября.
На время действия ограничения будет скорректирован маршрут автобуса № 78. Подвижной состав проследует от остановки «Завод ГОО» по улицам Новосибирской, Ростовской, проезду Разумова, улицам Просторной, Дубровина и далее по маршруту. Аналогично и в обратном направлении.