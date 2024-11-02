На Машмете в Воронеже закроют движение через ж/д переезд

На время действия ограничения будет скорректирован маршрут автобуса № 78. Подвижной состав проследует от остановки «Завод ГОО» по улицам Новосибирской, Ростовской, проезду Разумова, улицам Просторной, Дубровина и далее по маршруту. Аналогично и в обратном направлении.