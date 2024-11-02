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На Машмете в Воронеже закроют движение через ж/д переезд

Дорога будет перекрыта в ночь со 2 на 3 ноября.

В Левобережном районе Воронежа в ночь со 2 на 3 ноября закроют движение через железнодорожный переезд между улицами Дубровина и Корольковой, сообщили в городском управлении дорожного хозяйства.

Причиной ограничения движения стало проведение аварийных работ. Специалисты займутся ремонтом ж/д переезда.

В связи с этим движение автотранспорта будет закрыто с 22:15 субботы, 2 ноября, до 6:30 воскресенья, 3 ноября.

На время действия ограничения будет скорректирован маршрут автобуса № 78. Подвижной состав проследует от остановки «Завод ГОО» по улицам Новосибирской, Ростовской, проезду Разумова, улицам Просторной, Дубровина и далее по маршруту. Аналогично и в обратном направлении.