На трех улицах на Левом берегу в Воронеже отключат воду 5 ноября

Жители трех улиц на Левом берегу в Воронеже останутся на несколько часов без воды 5 ноября. Об этом предупредили в компании «РВК-Воронеж».
Ограничения связаны с плановыми работами. Специалисты будут переключать новую водопроводную линию диаметром 200 мм на улице Туполева.
Холодная вода пропадет из кранов по адресам:
— Улица Баррикадная №№ 41, 43;
— Улица Циолковского №№ 125, 129;
— Улица Туполева №№ 43, 40, 37, 27, 27а, 29, 29а, 31, 31а, 31Б, 33, 35, 39, 39а, 40, 38Б, 38, 41, 43, 48, 50.
Воды не будет с 9:00 до 16:30.