Олбани
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трех улицах на Левом берегу в Воронеже отключат воду 5 ноября

Ограничения связаны с плановыми работами.

Источник: Комсомольская правда

Жители трех улиц на Левом берегу в Воронеже останутся на несколько часов без воды 5 ноября. Об этом предупредили в компании «РВК-Воронеж».

Ограничения связаны с плановыми работами. Специалисты будут переключать новую водопроводную линию диаметром 200 мм на улице Туполева.

Холодная вода пропадет из кранов по адресам:

— Улица Баррикадная №№ 41, 43;

— Улица Циолковского №№ 125, 129;

— Улица Туполева №№ 43, 40, 37, 27, 27а, 29, 29а, 31, 31а, 31Б, 33, 35, 39, 39а, 40, 38Б, 38, 41, 43, 48, 50.

Воды не будет с 9:00 до 16:30.

ЖКХ