Суд в Ростове запретил местной компании продавать лосины с эффектом пуш-ап

Истец потребовала запретить продажу товара и выплатить ей компенсацию в 100 тысяч рублей. В 2024 году суд поддержал запрос. Ответчика обязали устранить спорные лосины из своего ассортимента и перечислить компенсацию, а также 50 тысяч рублей за расходы услуг представителя. Еще 18 тысяч рублей составила госпошлина.