Суд в Ростове запретил местной компании продавать лосины с эффектом пуш-ап

Арбитражный суд Ростовской области запретил компании из донской столицы продавать утягивающие лосины с эффектом пуш-ап (push-up). Решение опубликовано в электронной картотеке дел.
Судя по открытым данным, истцом в этом споре выступила предприниматель, имеющая право на изобретение, охраняемое патентом. В ноябре 2023 года женщина заявила, что ростовская компания торговала лосинами с ее изобретением.
Истец потребовала запретить продажу товара и выплатить ей компенсацию в 100 тысяч рублей. В 2024 году суд поддержал запрос. Ответчика обязали устранить спорные лосины из своего ассортимента и перечислить компенсацию, а также 50 тысяч рублей за расходы услуг представителя. Еще 18 тысяч рублей составила госпошлина.