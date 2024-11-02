Перекрытие дорог в Москве 3 ноября 2024

Где ограничат движение во время ремонта дорог
В связи с работами по реставрации памятников истории и культуры 3 ноября 2024 года ограничат автомобильное движение по одной из полос на Большой Никитской улице и в Леонтьевском переулке. Проехать по этой полосе москвичи и гости города смогут лишь после 26 апреля 2025 года.
3 ноября 2024 года сохранится действие ограничений на движение автомобилей по одной или двум полосам на Открытом шоссе и улице Тагильской. Здесь планируется провести инженерные работы, которые закончатся 28 декабря 2024 года.
Департамент транспорта российской столице сообщает и об ограничении автомобильного движения 3 ноября по Шелепихинской набережной. Для проезда машин в связи с ремонтными работами закроют один из участков дороги. Восстановить движение в прежнем объеме планируется к 25 августа 2025 года.
3 ноября останется перекрытой одна из полос Фрунзенской набережной Москвы. На этом участке ремонтируют коммуникации, работы продлятся до 20 мая 2025 года, когда ограничения на движение транспорта будет снято.
Объездные маршруты
Водители автомобилей смогут двигаться по тем полосам перечисленных выше дорог, которые останутся рабочими в течение 3 ноября. Для объезда перекрытых участков дороги можно следовать и по параллельным улицам, отмечают в городском департаменте транспорта.