Перекрытие дорог в Москве 3 ноября 2024

В связи с работами по реставрации памятников истории и культуры 3 ноября 2024 года ограничат автомобильное движение по одной из полос на Большой Никитской улице и в Леонтьевском переулке. Проехать по этой полосе москвичи и гости города смогут лишь после 26 апреля 2025 года.