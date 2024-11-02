Ушел из жизни «папа» волгоградского гандбола Константин Галузо

Среди воспитанников спортшколы — 16 заслуженных мастеров спорта, которые по ходу своих карьер стали олимпийскими чемпионами, триумфаторами чемпионатов мира и Европы. Также спортшкола воспитала двух заслуженных тренеров СССР и 22 заслуженных тренеров России. «Папа волгоградского гандбола», как многие называли Константина Борисовича, около 40 лет руководил спортивным учреждением. Галузо заложил мощный фундамент и зародил легендарные победные традиции, которыми славится волгоградский гандбол и по сей день. В спортивной школе по гандболу «Динамо» до сих пор продолжают трудиться многие воспитанники Константина Борисовича и передают бесценный опыт новым поколениям волгоградских спортсменов.