Омичам напомнили, куда звонить при отключении электричества из-за непогоды

В ближайшие дни в Омской области ожидаются сильный ветер и интенсивные осадки. По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, днём 3 ноября прогнозируется усиление ветра порывами до 16−21 м/с. В понедельник, 4 ноября, в регионе похолодает, местами образуются гололёдные явления.