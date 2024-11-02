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Омичам напомнили, куда звонить при отключении электричества из-за непогоды

Ранее в регионе объявили штормовое предупреждение.

Источник: Om1 Омск

В ближайшие дни в Омской области ожидаются сильный ветер и интенсивные осадки. По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, днём 3 ноября прогнозируется усиление ветра порывами до 16−21 м/с. В понедельник, 4 ноября, в регионе похолодает, местами образуются гололёдные явления.

В связи с непогодой министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко в своём телеграм-канале опубликовал номера аварийно-диспетчерских служб:

«Омскэлектро»: САО — 65−33−19, КАО — 55−05−57, ЛАО, ЦАО и ОАО — 32−22−15. «Омскэнерго»: ПАО «Россети Сибирь» — 355−452, 355−252.

Единая диспетчерская служба города Омска: 78−78−78.

ЖКХ