В Госдуме рассказали подробности об идентификации каналов в соцсетях

«Если вы ведете канал с аудиторией более 10 тысяч человек в соцсети, которая отсутствует в реестре РКН, идентификацию проходить не нужно. Никаких ограничений по размещению рекламы и репостам не будет, пока этот ресурс официально не признают соцсетью или он (после принятия соответствующего законопроекта) не попадет под блокировку», — написал он Telegram-канале.