«Если вы ведете канал с аудиторией более 10 тысяч человек в соцсети, которая отсутствует в реестре РКН, идентификацию проходить не нужно. Никаких ограничений по размещению рекламы и репостам не будет, пока этот ресурс официально не признают соцсетью или он (после принятия соответствующего законопроекта) не попадет под блокировку», — написал он Telegram-канале.
В Госдуме рассказали подробности об идентификации каналов в соцсетях
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Если пользователь ведет канал с аудиторией более 10 тысяч человек в соцсети, которая отсутствует в реестре Роскомнадзора, то идентификацию проходить не нужно, сказал депутат Госдумы Антон Горелкин.