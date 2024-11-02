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В Госдуме рассказали подробности об идентификации каналов в соцсетях

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Если пользователь ведет канал с аудиторией более 10 тысяч человек в соцсети, которая отсутствует в реестре Роскомнадзора, то идентификацию проходить не нужно, сказал депутат Госдумы Антон Горелкин.

Источник: РИА "Новости"

«Если вы ведете канал с аудиторией более 10 тысяч человек в соцсети, которая отсутствует в реестре РКН, идентификацию проходить не нужно. Никаких ограничений по размещению рекламы и репостам не будет, пока этот ресурс официально не признают соцсетью или он (после принятия соответствующего законопроекта) не попадет под блокировку», — написал он Telegram-канале.